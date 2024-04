Russische Truppen verwundeten eine ganze Familie in Pokrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben in Pokrowsk in der Region Donezk fünf Zivilisten, darunter einen Teenager, verwundet. Dies berichtete am Freitag, den 5. April, der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk.

Es wird berichtet, dass das russische Militär am 5. April um etwa 03:00 Uhr den privaten Sektor der Stadt beschossen hat.

Dabei wurden vier Mitglieder einer Familie verwundet: ein 70-jähriger Mann, seine 65-jährige Frau, ihre 46-jährige Tochter und ihr 14-jähriger Sohn.

Ein weiterer Bürger der Stadt, 65 Jahre alt, wurde ebenfalls verletzt.

„Mit Minensprengstoffverletzungen, Schürfwunden und Prellungen wurden die Opfer ins Krankenhaus gebracht, wo sie qualifiziert medizinisch versorgt werden“, heißt es in dem Bericht.

Mehrere Privathaushalte wurden in dem Gebiet des Beschusses beschädigt, so die Staatsanwaltschaft.

„Die Art der Waffen, mit denen der Feind die Stadt angegriffen hat, wird derzeit ermittelt“, heißt es in dem Bericht.

Eine Untersuchung über ein weiteres russisches Kriegsverbrechen wurde eingeleitet.