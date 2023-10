Die Russen haben mehr als 100 Angriffe auf die Region Saporischschja durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat mehr als 100 Angriffe mit verschiedenen Waffentypen auf 20 Siedlungen in der Region Saporischschja durchgeführt. Dabei wurden Wohnhäuser und Infrastruktur zerstört, sagte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung der Oblast, Jurij Malaschko, am Samstag, den 21. Oktober, in Telegram.

„Russische Soldaten haben 106 Angriffe in der Region Saporischschja durchgeführt – 20 Siedlungen waren betroffen. Auf dem Gebiet von Gulyaypol, Orechiw, Zheleznodorozhny, Malaya Tokmachka, Volshebnoye, Novodanilovka, Malinovka, Belogorye, Levadnoye, Poltavka, Shcherbakov, Pyatihatok und anderen Städten und Dörfern in der Schusslinie wurden 88 Artillerieangriffe durchgeführt“, schrieb er.

Seinen Angaben zufolge hat der Feind auch einen Raketenangriff auf Lyubitsky, 13 Angriffe von unbemannten Luftfahrzeugen auf Gulyaypol, Levadnoye, Robotyne, Volshebnoye, Malinovka, Novodarivka, Kamenskoye und Pyatihatky, 3 Mehrfachraketenwerfer-Granaten auf Robotyne und auch eine Flugzeuggranate auf Orechiw abgeschossen.

„Es gab 20 Berichte über die Zerstörung von Wohnhäusern und Infrastruktur. Ohne Opfer“, fügte der Leiter der Region hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass der Feind am Abend des 20. Oktober zweimal Krywyj Rih mit Drohnen und Raketen angegriffen hat. Es gibt Tote unter der Zivilbevölkerung.