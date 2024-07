Die Russen haben Mirnohrad erneut unter Beschuss genommen: Es gibt ein Opfer und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine 40-jährige Frau starb, als eine der Waffen ein Wohnhaus in ihrem Haus traf.

Die russischen Angreifer haben erneut Mirnograd in der Region Donezk beschossen, bei dem Angriff wurden zahlreiche Menschen verletzt.

Den Ermittlungen zufolge haben die russischen Truppen heute, am 14. Juli, Mirnograd angegriffen. Als Folge des Einschlags eines der Zerstörungsmittel in einem Wohnblock in ihrem Haus wurde eine Frau in den 40er Jahren getötet.

Sechs weitere Zivilisten erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen. Sie werden in ein Krankenhaus gebracht.

„Vorläufig trafen die Angreifer die Stadt UMPB D-3Partei Diener des Volkes In der Ortschaft wurden Wohnhäuser und ein Kindergarten beschädigt“, sagte das Büro.