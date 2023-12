Die Russen haben Shahed-Drohnen auf die Ukraine abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat am Abend des 16. Dezember Shahed-136/131 Kampfdrohnen über der Ukraine abgeschossen. Es wurde die Bewegung von feindlicher Sperrmunition in zwei Richtungen registriert, meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Um 21:05 Uhr meldete die Luftwaffe die Bewegung von Shaheds aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw. Um 21:21 Uhr wurde bekannt, dass sich feindliche Drohnen im Süden der Region Charkiw in Richtung Norden bewegen.

Ab 21.35 Uhr wurde in den Regionen Cherson, Mykolajiw und Charkiw ein Luftalarm ausgerufen. Die Bewohner dieser Regionen sollten sich in einen Schutzraum begeben oder die Regel der zwei Wände anwenden.

Wir erinnern daran, dass Einheiten der Luftverteidigung in der Nacht zum 16. Dezember 30 Kamikaze-Drohnen Shahed-136/131 zerstört haben, die von den Russen abgeschossen wurden.

Nach Angaben des Sprechers des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Oberst Jurij Ihnat, brauchen die Russen keine speziell ausgerüsteten Standorte, um Shaheds zu starten. Die Angriffsdrohnen können praktisch von einem Lastwagen oder von einem Auto aus gestartet werden.