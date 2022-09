Russen schicken mobilisierte Soldaten ohne Ausbildung an die Kontaktlinie - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärt, dass das russische Kommando neu mobilisierte Soldaten ohne Ausbildung direkt an die Kontaktlinie schickt, um die Einheiten, die Verluste erlitten haben, aufzufüllen.

Quelle: Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Stand 18:00

Wörtlich: „Das Kommando der russischen Besatzungstruppen schickt neu eingetroffene, unausgebildete Soldaten an die Kontaktlinie, um Einheiten aufzufüllen, die Verluste erlitten haben.

Dies wirkt sich erheblich auf den Rückgang der Moral und des psychologischen Zustands der gegnerischen Soldaten und die Qualität ihrer Arbeit aus.“

Details: Der Generalstab berichtet auch, dass die Militärkommissariate der Russischen Föderation seit dem 22. September rund um die Uhr arbeiten und Personen, die versuchen, sich der Mobilisierung zu entziehen, mit strafrechtlicher Verantwortung bedroht werden.

Es wird auch berichtet, dass in Sewastopol auf der vorübergehend besetzten Krim etwa eintausend Anrufe an Männer im militärischen Alter übergeben wurden. Vertreter der Besatzungstruppen versichern den mobilisierten Mitarbeitern, dass ihr Dienst im vorübergehend besetzten Gebiet der Region Cherson bis zum Ende der so genannten „Sonderoperation“ stattfinden wird.