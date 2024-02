Russen töteten einen Mann in einem Dorf in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In dem Dorf Lvovo, Bezirk Beryslawsky von Cherson, wurde ein Einwohner bei einem weiteren russischen Beschuss getötet. Dies berichtete am Donnerstag der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Russische Truppen töteten einen Mann in dem Dorf Lvovo im Bezirk Beryslaw. Die Angreifer hatten die Siedlung am Morgen beschossen. Einer der „Ankömmlinge“ – auf ein Wohnhaus. Leider erlitt ein Anwohner, der sich im Hof aufhielt, Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Der Verstorbene war 59 Jahre alt“, heißt es in der Meldung von Prokudin.