Die Russen warfen Bomben auf ein Getreidelager in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär griff einen landwirtschaftlichen Betrieb in Wowtschansk, Region Charkiw, an. Die Angreifer warfen Fliegerbomben auf Hangars mit Getreide ab. Dies berichtete der Leiter der Ermittlungsabteilung der Polizei der Region Charkiw Sergej Bolwinow am Sonntag, den 14. Januar, auf Facebook.

„In Wolchansk wurden Hangars mit Getreide aus der Luft angegriffen. Der Beschuss erfolgte in der Nacht, niemand, außer den üblichen Wachen, war nicht da. Zum Glück gab es keine Verletzten“, schrieb er.

Zwei russische Fliegerbomben zerstörten ein Getreidelager und ein Gebäude der Getreideverarbeitung.

Ein Untersuchungs- und Einsatzteam sowie Explosionstechniker arbeiten am Ort der Treffer. Wegen eines weiteren Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wir erinnern Sie daran, dass die Russen am 22. Dezember letzten Jahres mit Drohnen eine Infrastruktureinrichtung in der Region Mykolajiw angegriffen haben, die Trümmer der Drohnen haben ein Getreidelager in der Region Odessa beschädigt.