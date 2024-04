Russen warfen eine Bombe auf Beryslaw, 15 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben die Stadt Beryslaw mit einer Fliegerbombe getroffen. Dabei wurden 15 Menschen verletzt, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin, am Dienstag, den 16. April, in Telegram.

Ihm zufolge traf der Schlag Wohngebäude. Das Gebäude eines Dienstleisters, eine Apotheke, ein Wohnhaus und andere zivile Infrastruktur wurden beschädigt.

„Fünfzehn Anwohner erlitten Prellungen. Verletzungen – leicht, die Opfer wurden medizinisch versorgt, eine Krankenhauseinweisung lehnten sie ab“, heißt es in dem Bericht.

Am Dienstag wurde bekannt, dass der ukrainische Sicherheitsdienst in Cherson einen Agenten der Russischen Föderation festgenommen hat, der russische Drohnen auf die Standorte der Verteidigungskräfte und die Leitung der Militärverwaltung der Region Cherson gerichtet hat. Er war in Anschläge auf das Leben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Cherson verwickelt.