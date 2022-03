Russische Föderation bildet neue Einheiten für Aggression - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Aggressoren sind aufgrund schwerer Verluste gezwungen, neue Einheiten zu bilden, die sich an der so genannten „Spezialoperation“ in der Ukraine beteiligen. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag, den 13. März, in einer Morgenbesprechung mit.

„Aufgrund von Verlusten bilden die Streitkräfte der Russischen Föderation neue Einheiten. Insbesondere plant das feindliche Kommando, etwa 1.500 Mann der 40. unabhängigen Marineinfanterie-Brigade (Petropawlowsk-Kamtschatski, Pazifikflotte) zu verlegen“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem wird berichtet, dass sich der Zustand, die Lage und die Art der Verteidigungsoperationen in den letzten 24 Stunden nicht wesentlich verändert haben.

Der Feind nutzt weiterhin zivile Infrastrukturen für militärische Zwecke. Unter Verstoß gegen die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts werden weiterhin Einheiten und Ausrüstungen in gefährdeten Einrichtungen stationiert, Zivilisten beschossen und illegale Kontrollen von persönlichen Gegenständen und Durchsuchungen bei den Anwohnern durchgeführt, die sich in Zivilkleidung und Uniformen der ukrainischen Streitkräfte verkleiden.

Der moralische und psychologische Zustand der gegnerischen Truppen, die mit den ukrainischen Streitkräften im Kampf stehen, verschlechtert sich weiter, und die Zahl der Desertionen und Befehlsverweigerungen unter den gegnerischen Truppen nimmt zu“, so der Generalstab.

Darüber hinaus zerstörte das ukrainische Militär am 12. März sechs Flugzeuge der Besatzer: zwei Hubschrauber, zwei Kampfjets (darunter eine Su-34) und zwei UAVs.

Am Vortag meldete das Präsidialamt, dass die Ukraine ein Drittel der russischen Truppen abgezogen hat. Seit Beginn des Krieges hat die Russische Föderation 90 taktische Bataillone eingesetzt, von denen 30 bereits besiegt worden sind. Jetzt ist der Feind auf der Suche nach Reserven…