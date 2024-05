Die Russische Föderation hat einen weiteren "Angriff auf Uman" angekündigt, die Militärverwaltung der Region Tscherkassy bestätigt dies nicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dies ist nicht die erste derartige Falschinformation über einen „Angriff auf Uman“. Vor einem Monat berichtete der „Kriegsberichterstatter“ Lebedew von einem „Angriff auf den Zug im Bahnhof von Uman“, aber in Wirklichkeit gab es damals keine Ankünfte in der Stadt.

Russische Truppen griffen in der Nacht die Region Tscherkassy mit Angriffsdrohnen an, aber die Luftabwehr schoss alle feindlichen Drohnen ab: keine Zerstörung oder Verluste. Darüber berichtete am Dienstag, den 14. Mai, morgens der Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets.

„In der Nacht hat der Feind das Gebiet mit Angriffsdrohnen angegriffen. Unsere Verteidiger haben jedoch eine würdige Antwort gegeben. Nach vorläufigen Informationen wurden als Ergebnis der Kampfhandlungen der mobilen Feuergruppen und der elektronischen Kriegsführung im Allgemeinen 5 „Shaheds“ zerstört. Es ging ohne Verluste und Zerstörung von Infrastruktureinrichtungen über die Bühne“, heißt es in dem Bericht.

Und russische Propagandamedien behaupten unter Berufung auf den so genannten „Kriegsberichterstatter“ Lebedew, dass ihr Militär in der Nacht einen Militärflugplatz und eine Fabrik, in der militärische Ausrüstung repariert wurde, in Uman in der Region Tscherkassy „angegriffen“ habe. Es gibt keine Beweise für diesen „Angriff“.

Ihrer Behauptung zufolge wurden im Rahmen des „Schlags“ angeblich weitere Lagerhäuser, vorübergehende Aufmarschpunkte, an denen die Umverteilung von Einheiten an die Front stattfindet, getroffen.

