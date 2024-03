Die Russische Föderation feuert sechs S-300-Raketen auf Selidowo in der Region Donezk ab, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben in der Nacht sechs S-300-Raketen auf Selidowo in der Region Donezk abgefeuert, dabei wurden zwei Frauen verletzt und mehr als 30 Häuser beschädigt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Region Donezk am 12. März mit.

Es wird festgestellt, dass durch den Einschlag einer der Raketen auf dem Gebiet eines Wohnviertels zwei Schwestern im Alter von 30 und 35 Jahren verletzt wurden. Unter den Objekten, die durch die einschlagenden Zerstörungsmittel beschädigt wurden – mindestens 18 private und 14 mehrstöckige Häuser.

Die beiden verletzten Frauen wurden mit Minenexplosionsverletzungen, Abschürfungen und Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Unter den beschädigten Objekten sind auch Verwaltungsgebäude, zwei Garagen, fünf Autos und Stromleitungen.

Wir erinnern daran, dass die russischen Angreifer in der Region Donezk im Laufe des vergangenen Tages drei Zivilisten getötet und 12 weitere Menschen verwundet haben.