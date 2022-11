Die Russische Föderation ist in der Nähe von Saporischschja in die Offensive gegangen - Arestowytsch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen in der Region Saporischschja sind in die Offensive gegangen. Dies wurde am Mittwochabend, 16. November, von Olexij Arestowytsch, ein Berater des Amtes des Präsidenten, auf die Luft von Feygin LIVE angekündigt.

Er stellte fest, dass Details noch nicht bekannt sind, aber es kann eine Rückkehr der russischen Invasoren auf die zweite Phase des Krieges, wenn sie aus der nördlichen Ukraine zurückgezogen und Truppen aus der Nähe von Kiew in der „großen Zecken – kleine Zecken“ Idee.

„Böse Zungen behaupten, dass in der Region Saporischschja gerührt haben – in der Nähe von Huliaipil unser Feind ging auf Angriff. Einzelheiten sind noch nicht bekannt, aber es heißt, es könnte ziemlich unangenehm werden. Zum Teil handelt es sich um die aus Cherson abgezogenen Truppen, zum Teil um die, die dort waren“, sagte Arestowytsch.

Die Logik des Gegners sei ganz klar und zu erwarten – Truppen werden für die so genannte Befreiung der Regionen Donezk und Luhansk verlegt, um sie als Ergebnis des Krieges darzustellen.

„Das ist etwas, das innerhalb Russlands als politisches Ergebnis des Krieges verkauft werden kann. Deshalb werden die russischen Truppen ständig und konsequent versuchen, die Regionen Donezk und Luhansk zu erobern, und alles wird dorthin geworfen“, sagte Arestowytsch.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass die Russen in der Region Luhansk etwa 50 Tote und Verwundete bei einem Angriff auf das feindliche Konzentrationsgebiet im Dorf Denezhnikovo verloren haben…