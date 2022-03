Russische Föderation hat Probleme mit der Truppenbesetzung - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen in der Ukraine haben große Probleme mit der Besetzung von Kampf- und Unterstützungstruppen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, den 17. März, mit.

Es wird festgestellt, dass die russischen Truppen weiterhin Verluste erleiden.

„Das feindliche Personal ist demoralisiert, was zu einer Zunahme der Desertionen und der Weigerung von Angehörigen der russischen Streitkräfte geführt hat, sich am Krieg in der Ukraine zu beteiligen“, heißt es in der Erklärung.

Am Morgen des 17. März haben sich der Zustand, die Lage und die Art der Operationen der Verteidigungskräfte in den letzten 24 Stunden nicht wesentlich verändert. Die ukrainischen Streitkräfte führten weiterhin vernichtende Schläge gegen die Gruppen feindlicher Truppen, die versuchen, die Verteidigung der eroberten Grenzen zu festigen und zu halten.

Der Generalstab teilte außerdem mit, dass die ukrainischen Verteidiger im Laufe des Tages den Gefechtsstand und die Unterstützungseinheiten der 35. kombinierten Armee des östlichen Militärbezirks der russischen Streitkräfte zerstört haben, wobei die Verluste des Gegners angegeben wurden.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Vortages dank der Fähigkeiten der Flugabwehrraketen der Luftwaffe und der Luftabwehr der Armee der Streitkräfte der Ukraine zehn feindliche Luftziele zerstört: zwei Su-34-Jagdbomber, drei Su-34SM-Jäger, drei Hubschrauber und eine operativ-taktische Drohne. Informationen über den Typ eines weiteren abgeschossenen Flugzeugs und den Tod der Piloten werden derzeit geklärt. Die Einheiten der Luftwaffe bleiben aktiv, um den Flugzeugen der Angreifer die Möglichkeit zu nehmen, den Luftraum zu beherrschen.

Der Feind hat zwar keinen Erfolg bei der Bodenoperation, schlägt aber weiterhin mit Raketen und Bomben auf die Infrastruktur und die dicht besiedelten Gebiete der ukrainischen Städte ein.

Die russischen Angreifer operieren auch weiterhin im Informationsraum – mit Cyberangriffen, der physischen Zerstörung von Fernseh- und Radiorepeatern und der Fortsetzung einer massiven Informationskampagne zur Diskreditierung der obersten militärischen und politischen Führung der Ukraine und der Verteidigungsstreitkräfte.

Gleichzeitig verbreitet der Feind weiterhin aktiv Desinformationen über die Durchführung der so genannten „Sonderoperation“ unter seiner eigenen Bevölkerung.