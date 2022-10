Russische Föderation hat Probleme mit der Versorgung mobilisierter Männer - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat Probleme mit der Versorgung während der „Teilmobilisierung“. Die Invasoren versuchen, Personalverluste auf Kosten der Wehrpflichtigen in den besetzten Gebieten der Ukraine zu kompensieren, so der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 5. Oktober.

„Der Feind hat Probleme mit bestimmten Arten der Unterstützung während der so genannten Teilmobilisierung. So wurde beispielsweise mobilisiertes Personal aus dem Ausbildungszentrum Molkino in der Region Krasnodar nach Primorsko-Achtarsk zurückgeschickt, weil es nicht in der Lage war, die angegebene Kategorie von Soldaten unterzubringen, zu kleiden und mit Lebensmitteln zu versorgen“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus fehlt es in den vorübergehend besetzten Gebieten der Krim den medizinischen Einrichtungen in Jewpatoria an medizinischem Material, um die Verwundeten zu behandeln.

Der Generalstab betonte, dass die Besatzungsbehörden versuchen, die Personalverluste durch die Rekrutierung von Einheimischen aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine zu kompensieren.

Nach den vorliegenden Informationen werden Männer aus Luhansk, die keine medizinische Ausbildung haben, unmittelbar nach der Mobilisierung zur Auffüllung der Einheiten mit den höchsten Verlusten geschickt.