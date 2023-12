Russische Föderation schlug Odessa Region mit Shaheds: was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des Dienstag, 12. Dezember, griffen die Russen die Region Odessa mit unbemannten Flugzeugen an. Nach vorläufigen Angaben wurden zwei Menschen verwundet, so die Verteidigungskräfte des Südens.

„Mehr als zwei Stunden dauerten die angespannten Kampfhandlungen der Luftverteidigungseinheiten an. Nach vorläufigen Daten als Folge der feindlichen Aktion, wurden zwei Menschen verletzt, sie sind im Krankenhaus. Der Zustand ist zufriedenstellend“, heißt es in der Meldung.

Es wird auch festgestellt, dass die zivile Infrastruktur beschädigt wurde, das Feuer wurde beseitigt.

Informationen über die Ergebnisse der Kampfhandlungen werden angegeben.

Erinnern Sie sich, gestern Abend wurden von 15 Drohnen 9 abgeschossen, aber nicht alle Drohnen haben ihr Ziel erreicht.

Zuvor hatte die Luftwaffe erklärt, das Gepard SAM-System sei das beste bei der Abwehr von Kamikaze-Drohnen, die von den Russen in der Ukraine abgeschossen wurden.