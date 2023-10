Die Russische Föderation versucht, Kupjansk - Syrskyj einzukreisen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Situation in den Richtungen Kupjansk und Lyman hat sich in den letzten Tagen deutlich verschärft. Dies erklärte der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Generaloberst Olexander Syrskyj.

„Der Feind hat nach den Verlusten, die ihm zwei Monate lang zugefügt wurden, seine aktiven Offensivaktionen in der Gegend von Makijiwka und anschließend in Richtung Kupjansk wieder aufgenommen und begonnen. Die schweren Kämpfe dauern an. Das Hauptziel des Feindes ist es, die Gruppierung unserer Truppen zu besiegen, Kupjansk einzukesseln und die Grenze des Flusses Oskol zu erreichen“, sagte er.

Syrskyj fügte hinzu, dass die Russen Dutzende von Angriffen durch Angriffsgruppen mit Unterstützung von gepanzerten Fahrzeugen durchführen und die Stellungen der Verteidigungskräfte mit dichtem Mörser- und Artilleriefeuer beschießen. Doch die ukrainischen Kämpfer sind darauf vorbereitet und geben dem Feind eine würdige Antwort.

Der Kommandeur besuchte die militärischen Einheiten, die die Verteidigung im Verantwortungsbereich der operativ-taktischen Truppengruppierung Lyman durchführen. Er traf sich mit Kommandeuren von Einheiten und Untereinheiten und hörte einen Bericht über die aktuelle Lage. Vor Ort wurden Entscheidungen über das weitere Vorgehen getroffen und eine Reihe problematischer Fragen geklärt.

Syrskyj überreichte auch Auszeichnungen, wertvolle Geschenke und Geldprämien an Soldaten, die direkt Kampfeinsätze durchführen.

Erinnern Sie sich, die russischen Truppen haben die Intensität der Offensivaktionen in der Richtung Lymano-Kupjansk erhöht. Die Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 206 Angreifer ausgeschaltet.

Nach Angaben des Generalstabs kam es im Laufe des vergangenen Tages zu etwa hundert militärischen Zusammenstößen an der Front.