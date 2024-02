Russische Föderation zieht Truppen in der Region Saporischschja zusammen - CNN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren haben begonnen, ihre Truppen in der Region Saporischschja massiv aufzustocken. Dies berichtete CNN am Montag, den 19. Februar, unter Berufung auf ukrainische und russische Quellen.

Einigen Analysten zufolge haben die Russen dort eine 50.000 Mann starke Armee zusammengezogen.

„Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die russischen Truppen versuchen, ihre Überlegenheit an der Ostfront zu stärken, nachdem sie ihre Flagge in mehreren Teilen von Awdijiwka in der Region Donezk gehisst haben“, fügt die Publikation hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht des 19. Februar eine Offensive in Richtung Saporischschja versucht haben. Die ukrainischen Verteidiger schlugen den Angriff zurück und zerstörten Ausrüstung und Personal des Feindes.

