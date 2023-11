Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren auf dem Gebiet der Region Luhansk beschweren sich über „Parteilichkeit“: Die Anwohner in den Frontgebieten schikanieren das Militär auf jede erdenkliche Weise. Dies berichtet der unabhängige russische TG-Kanal Russia 24/7 aus den Worten der sogenannten Kriegsberichterstatter.

Es wird berichtet, dass in der Region Luhansk russischen Soldaten Knödel mit Gift und Nadeln verkauft werden, Energydrinks – mit Schwefel, die den Magen verätzen, und elektronische Einwegzigaretten, die mehr als einmal in den Mündern der Invasoren explodierten.

„Über all das hat das Militär selbst den „Kriegsberichterstattern“ gesagt, sie sollen die Situation publik machen. Sie hoffen auf Hilfe, aber es ist unklar, welcher Art. Die örtliche Bevölkerung akzeptiert die Soldaten der Streitkräfte der RF einfach nicht, und alle zu erwischen, um ihre Position gewaltsam zu ändern, ist ein solches Unterfangen. Vorhersehbar, was soll ich sagen?“, heißt es in der Veröffentlichung.