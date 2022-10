Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär eröffnete das Feuer auf ein ziviles Fahrzeug im Gebiet Cherson. Es gibt Tote und Verwundete. Unter ihnen ist ein fünfjähriges Kind. Dies berichtete der Bürgermeister von Oleshkivskyy, Jewhen Ryshchuk.

In der Region Cherson eröffnete das russische Militär das Feuer auf ein ziviles Auto. Vorläufig ist bekannt, dass zwei Menschen getötet worden sind. Ein Kind, das sich ebenfalls im Auto befand, liegt im Krankenhaus.

Nach Angaben von Evgeniy Ryshchuk geschah es, als die Menschen einen russischen Kontrollpunkt in der Nähe von Nechaev passierten. Das Auto, in dem die Menschen unterwegs waren, ist ein dunkelblauer Zhiguli mit getönten Scheiben, und für die Russen besteht der Verdacht, dass sich dort jemand versteckt.

„Eine Anwohnerin rief mich gestern Abend an und erzählte mir, dass ihre Verwandten von Schüssen getroffen worden seien. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Doch an einem der russischen Kontrollpunkte in der Nähe von Nechaev begann das Militär, Autos zu stoppen, und diese hielten nicht an. Bislang wissen wir, dass der Fahrer, ein Mann, gestorben ist. Er starb auf der Stelle. Der Beifahrer starb im Krankenhaus, ein 5-jähriges Kind lebt, ihm wurde ein Teil des Arms amputiert“, sagt Jewhen Ryschtschuk.

Auch der Bürgermeister von Oleshok sagte, er versuche, das Krankenhaus zu kontaktieren und Einzelheiten zu erfahren…