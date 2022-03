Russische Truppen beschießen die Stadtverwaltung in der Region Charkiw, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär beschoss die Stadtverwaltung in Dergatschi, Region Charkiw. Mindestens eine Person wurde getötet und drei weitere wurden verletzt. Dies teilte der Stadtrat von Dergachy mit.

„In den letzten 24 Stunden haben die Besatzer intensiv und zynisch zivile Einrichtungen in unserer Gemeinde bombardiert. Prudyanka, Slatino, Bezruki und vor allem Dergachy sind betroffen. Eines der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung wurde vollständig zerstört, viele Privathäuser in verschiedenen Gebieten und Umspannwerke wurden schwer beschädigt, und mehrere Straßen waren stromlos“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund des ständigen Beschusses noch nicht möglich ist, mehr Informationen über die Zahl der Opfer zu erhalten.