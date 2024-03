Russische Truppen haben Nowohrodowka in der Region Donezk beschossen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben Nowohrodowka in der Region Donezk beschossen und dabei einen Mann getötet. Zwei Menschen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am 21. März mit.

„Durch den Beschuss von Nowogrodowka wurde mindestens eine Person getötet und zwei verletzt. Die Russen haben die Stadt heute gegen 15:30 Uhr beschossen – wir wissen jetzt von einem toten Mann, der 1963 geboren wurde. Zwei Frauen wurden verwundet, sie wurden ins Krankenhaus gebracht“, sagte er.

Laut Filashkin dauern die Such- und Rettungsarbeiten am Tatort an.

Die Russen beschossen Nowogrodowka in der Region Donezk // Foto: Vadim Filashkin, Telegram

