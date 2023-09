Das Energieministerium: 6,5 Tausend Verbraucher sind in Cherson weiterhin ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In Cherson wurden 400 nach der Überschwemmung abgeschaltete Anschlussstellen wieder mit Strom versorgt, 6,5 Tausend Verbraucher sind noch immer ohne Strom.

Dies teilte das Energieministerium mit.

„In Cherson arbeiten wir weiter an der Wiederherstellung der durch die Flut beschädigten Netze. Etwa die Hälfte der stromlosen Hochhäuser im Viertel Ostrov, das am meisten Schaden genommen hat, ist bereits an das Netz angeschlossen. Insbesondere wurden im Laufe des vergangenen Tages mehr als 400 Anschlusspunkte wieder mit Strom versorgt“, heißt es in der Erklärung.

Etwa 6.500 Verbraucher sind jedoch weiterhin ohne Strom in der Stadt. Stromtechniker arbeiten daran, die Stromversorgung wiederherzustellen, aber die Reparaturen werden durch den Beschuss verlangsamt.

Außerdem wurde in der Region Donezk eine 110-kV-Freileitung durch den Beschuss unterbrochen, was zu einem Stromausfall für mehr als 10.000 Verbraucher führte.

In der Region Charkiw gelang es Ingenieuren, zwei 110-kV-Freileitungen zu reparieren, die durch Beschuss beschädigt worden waren. Dadurch konnten etwa 11.000 Verbraucher mit Strom versorgt werden.

„Einige Verbraucher in den Oblasten Dnipropetrowska, Zaporizka, Cherson, Sumy und Tschernihiwska sind weiterhin ohne Strom. Die Reparaturteams arbeiten dort, wo es die Sicherheitslage erlaubt“, fügte das Energieministerium hinzu.

Darüber hinaus wurde in der Region Mykolajiw eine 150-kV-Freileitung aus technischen Gründen abgeschaltet, was zu kurzfristigen Ausfällen von 2 Windparks mit einer Gesamtlast von 50 MW führte.