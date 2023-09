Russische Truppen haben Otradokamenka in der Region Cherson angegriffen, es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 7. September, hat die russische Armee am Morgen zweimal Otradokamenka in der Region Cherson angegriffen. Dabei wurden drei Anwohner verletzt, von denen einer an seinen Verletzungen starb. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Gegen 9:40 Uhr wurde die Siedlung von feindlicher Artillerie getroffen. Unter Beschuss geriet ein 50-jähriger Mann. Seine Mitbewohner brachten ihn in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus. Die Sanitäter versuchten, das Leben des Verwundeten zu retten, aber die Verletzungen waren zu schwer. Leider ist der Mann an seinen Verletzungen gestorben“, heißt es in dem Bericht.

Nach 20 Minuten griffen die russischen Terroristen das Dorf erneut an.

„Diesmal wurde ein explosives Objekt von einer Drohne abgeworfen. Zwei Männer – 46 und 58 Jahre alt – erlitten mittelschwere Verletzungen. Sie befinden sich jetzt im Krankenhaus“, schreibt der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Zuvor wurde über den Angriff einer Drohne im Süden der Region Odessa berichtet. Der Angriff dauerte drei Stunden. Infolge des Angriffs beschädigte Shahedov Objekte der Zivil- und Hafeninfrastruktur im Bezirk Ismajil. Es ist bekannt, dass es zwei Verletzte gibt.