Russland hat 2.000 nepalesische Staatsangehörige für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert - Medien

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat etwa 2.000 Nepalesen für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert. Viele versuchen, zurückzukehren. SkyNews berichtete am Dienstag, den 19. März.

„Die Zahl von 2.000 Menschen, die in die russische Armee eingezogen wurden, basiert auf Aussagen von zurückkehrenden Soldaten sowie auf russischen Einwanderungsdaten“, hieß es in dem Beitrag.

Die Zahlen wurden auch mit Schätzungen von Aktivisten verglichen, die die Familien der noch dienenden oder toten Soldaten unterstützen.

Viele nepalesische Staatsangehörige sagten, sie hätten Studenten- oder Touristenvisa erhalten, um nach Russland zu gelangen. Sie wurden dann für vierzehn Tage in ein Trainingslager in der Nähe von Moskau geschickt, bevor sie an die Front geschickt wurden.

Es gilt als illegal, wenn Nepalis auf der Seite ausländischer Streitkräfte kämpfen. Die Regierung des Landes ist besorgt über die kritische Situation und ergreift entsprechende Maßnahmen.

Im Januar haben die nepalesischen Behörden ihren Bürgern verboten, zum Arbeiten nach Russland und in die Ukraine zu reisen, und Moskau aufgefordert, alle rekrutierten Nepalesen zurückzuschicken.

Die Polizei des Landes geht hart gegen Agenten vor, die dabei helfen, die notwendigen Papiere für den Grenzübertritt nach Russland zu besorgen. Zweiundzwanzig Verdächtige sind bereits verhaftet worden.