​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums berichtet, dass russische Spezialdienste Provokationen auf kritische Infrastruktureinrichtungen in Weißrussland, insbesondere auf das weißrussische Atomkraftwerk, planen.

„Es ist bekannt, dass in Weißrussland in naher Zukunft eine Reihe von Terroranschlägen – künstlich herbeigeführte, von Menschen verursachte Katastrophen auf kritische Infrastruktureinrichtungen – geplant sind. Der Schauplatz möglicher „Zwischenfälle“ sind die an die Grenzen der EU und der Ukraine angrenzenden Gebiete, insbesondere die Regionen Grodno und Brest. Eines der Hauptziele ist das weißrussische Kernkraftwerk Ostrovets. Die Entwicklung und Durchführung des „Projekts“ wird von russischen Spezialdiensten durchgeführt. Gleichzeitig wurde der belarussische KGB einfach informiert“, heißt es in dem Bericht des ukrainischen Geheimdienstes.

Dem Geheimdienst zufolge plant Russland traditionell, „Verantwortliche für Terroranschläge“ aus der NATO und der Ukraine zu ernennen, die angeblich die belarussische Militäruniform tragen sollen.

Abteilungen des belarussischen KGB, des Innenministeriums und der Grenztruppen wurden bereits in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Auf diese Weise will Russland die Beteiligung der belarussischen Armee am Krieg in der Ukraine an der Seite der Invasoren beschleunigen…