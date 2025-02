Russland hat einen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in der Region Wolgograd gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 8. Februar haben unbemannte Flugzeuge eine Ölraffinerie im Bezirk Kumilzhensky in der russischen Region Wolgograd angegriffen.

Quelle: rosMedia unter Berufung auf den Gouverneur der Region Wolgograd der Russischen Föderation, Andrej Bocharow

Einzelheiten: Bocharov erklärte, wie es die russischen Behörden gewöhnlich tun, dass der Drohnenangriff auf die Ölraffinerie im Bezirk Kumilzhensky der Region Wolgograd angeblich „abgewehrt“ wurde.

Ihm zufolge gab es kein Feuer und keine Verletzten.

Zur*Erinnerung*: In der Nacht zum 31. Januar 2025 haben Einheiten der unbemannten Systeme der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Streitkräfte die Ölraffinerie Lukoil-Volgogradneftepererabotka in der Region Wolgograd der Russischen Föderation angegriffen.

In der Nacht des 15. Januar brach in der Lukoil-Ölraffinerie in der russischen Stadt Wolgograd ein Feuer aus, dem eine Explosion vorausging, wie russische Medien berichteten.

Im Jahr 2024 wurde die Wolgograder Raffinerie zweimal von ukrainischen Drohnen angegriffen. Dies geschah am 3. Februar und am 11. Mai.