Russland greift die Energieinfrastruktur der Region Dnipropetrowsk massiv an; es sind erhebliche Schäden zu verzeichnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einige Anlagen wurden vom Feind mehrfach angegriffen. Russische Truppen beschießen bereits den zweiten Tag in Folge ununterbrochen die Energieinfrastruktur von DTEK in der Region Dnipropetrowsk mit Drohnen und Artillerie.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens sind an einigen Anlagen Brände ausgebrochen. Einige davon wurden vom Feind mehrfach angegriffen.

Die Schäden werden als erheblich eingeschätzt. Die Wiederherstellungsarbeiten werden ununterbrochen fortgesetzt.