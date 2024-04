Russland schickt Flotte aus dem Fernen Osten in den Krieg - Main Intelligence Directorate

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland schickt Personal der russischen Pazifikflotte und der 11. Armee der Luftwaffe und der Luftverteidigung in den Krieg in der Ukraine, um nach erheblichen Verlusten Personal aufzustocken. Dies berichtete die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums am Freitag, den 12. April in Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass die genannten militärischen Formationen des Aggressorstaates zuvor nicht direkt an der Durchführung von Feindseligkeiten gegen die Ukraine beteiligt waren.

„Gemäß der Entscheidung des Kommandeurs der russischen Pazifikflotte Wiktor Liina wurden die Rotationen nach Syrien vollständig gestoppt und das gesamte Personal wird in die Kampfzone auf dem Territorium der Ukraine geschickt. Es handelt sich um 2.000 russische Soldaten aus den Regionen Primorje und Kamtschatka der Russischen Föderation“, so das Main Intelligence Directorate.

Der Nachrichtendienst stellte fest, dass etwa 400 weitere Soldaten aus militärischen Einheiten der 11. Luftwaffe und der Luftverteidigungsarmee, die auf dem Territorium der russischen Region Chabarowsk stationiert sind, „die Löcher“ der 155. und 40. russischen Marinebrigade stopfen werden, die gegen die Ukraine kämpfen und aufgrund schwerer Verluste personell unterbesetzt sind.

„Einige Angehörige der militärischen Formationen im Fernen Osten der Russischen Föderation werden sich der neuen motorisierten Gewehrbrigade des Aggressorstaates anschließen, die in Woronesch gebildet wird“, so das Main Intelligence Directorate.