Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine braucht mehr westliche Mittel zur Zerstörung von unbemannten Angriffsdrohnen sowie Waffen, die an Raketen angepasst werden können, da die Russische Föderation die Produktion von Angriffsdrohnen erhöht. Dies erklärte am Dienstag, den 26. Dezember, Jurij Ihnat, der Sprecher des Luftwaffenkommandos der Streitkräfte der Ukraine, in der Sendung FREIHEIT.

Er sagte, dass die mobilen Luftverteidigungsgruppen, die das aktive Gerüst für den Abschuss von UAVs und Raketen bilden, tragbare Boden-Luft-Raketensysteme verwenden, die mit Wärmebildgeräten ausgestattet sind.

Der Sprecher der Luftwaffe betonte, dass die Ukraine jetzt mehr westliche Waffen im Einsatz hat.

„Wir warten also auf westliche Waffen, wir warten auf mehr Gepard, das sich auf dem Schlachtfeld gut bewährt hat. Auch HAWK-Systeme sind im Anmarsch, die sich in einer der Richtungen sehr gut bewährt haben…. Es sind die modernen technologischen Waffen, die uns helfen, effektiver zu kämpfen. Das sind NASAMS, IRIS-T, SAMP/T und Patriot – vier Hauptkomplexe und die Luftabwehr der Bodentruppen, es gibt eine breite Palette von Waffen“, fügte Ihnat hinzu.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben 10.000 FPV-Drohnen erhalten, die im Rahmen der Operation Unity gekauft wurden. Sie wurden von 53 Militäreinheiten in Empfang genommen.

