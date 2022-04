Russland wird nicht in der Lage sein, Transnistrien zu erreichen - WP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Erklärung des Kommandeurs der Truppen des Zentralen Militärbezirks Russlands über die Absicht Moskaus, den Süden der Ukraine zu erobern und einen Korridor zur selbsternannten „Republik Transnistrien“ zu durchbrechen, hat viele Analysten überrascht, schreibt die US-Zeitung Washington Post.

Bereits in den ersten Wochen des Krieges habe Russland versucht, weiter in den Südwesten der Ukraine vorzudringen, sei aber gescheitert, erinnerte die Zeitung. Gleichzeitig hat die internationale Gemeinschaft die Diskussion über die besetzte Region Moldau und die von ihr ausgehende unmittelbare Bedrohung wieder aufgenommen.

Chisinau hat den russischen Botschafter einbestellt, um seine „tiefe Besorgnis“ über die Erklärung des russischen Besatzers zum Ausdruck zu bringen.

„Diese Äußerungen sind unbegründet und widersprechen der russischen Position, die Souveränität und territoriale Integrität der Republik Moldau innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen zu unterstützen“, sagte der moldauische Außenminister Nicu Popescu.

Analysten bezweifeln jedoch, dass die russische Armee, die in die Kämpfe in der Ostukraine verwickelt ist, überhaupt in der Lage ist, bis nach Transnistrien vorzudringen.

„Obwohl die Behörden in der Enklave von Moskau unterstützt werden und sich bereits russische Truppen in der Region befinden, bedeutet dies nicht, dass die örtliche Bevölkerung in den Krieg ziehen will“, heißt es in der Veröffentlichung.

Zuvor hatte der britische Geheimdienst berichtet, Russland versuche, Menschen aus Transnistrien anzuwerben…