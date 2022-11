Russland wird schwere Verluste erleiden - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis Ende des Jahres wird die Zahl der auf ukrainischem Territorium getöteten russischen Angreifer 100.000 Soldaten erreichen. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 29. November, mit.

„In diesem Jahr wird Russland weitere hunderttausend seiner Soldaten verlieren, die getötet werden, und nur Gott weiß, wie viele Söldner. Und die Ukraine wird bestehen. Und die Welt wird alles tun, damit alle, die sich an diesem verbrecherischen Krieg schuldig gemacht haben, auf der Anklagebank landen“, sagte der Präsident.

Zur Lage an der Front sagte er, dass sie nach wie vor schwierig sei und die Angreifer trotz der extrem hohen russischen Verluste immer noch versuchten, in die Region Donezk vorzudringen, sich in der Region Luhansk zu verschanzen, in die Region Charkiw vorzudringen und Planungen in südlicher Richtung durchzuführen.

„Aber wir halten die Verteidigung aufrecht und, was am wichtigsten ist, wir lassen nicht zu, dass der Feind seine Absichten durchsetzt. Sie sagten, sie würden die Region Donezk einnehmen – im Frühjahr, Sommer, Herbst. Diese Woche beginnt bereits der Winter. Sie stellen dort ihre reguläre Armee auf, sie verlieren dort jeden Tag Hunderte von Mobilisierten und Söldnern, sie setzen dort Sperrtruppen ein“, betonte der Präsident.

Wie bereits berichtet, glauben ISW-Analysten, dass die Invasoren die Aussicht auf einen ukrainischen Gegenangriff über den Dnjepr als ernsthafte Bedrohung wahrnehmen.

Russland skizziert neue Ziele und Einrichtungen in der Ukraine, die es angreifen will

Nachrichten im Korrespondent.net-Telegramm Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet