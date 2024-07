Russland hat das Zentrum von Chyhuyev getroffen: viele Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Beschuss fand gegen 4 Uhr morgens statt. Die Russen schlugen zweimal auf das Wohngebiet im zentralen Teil der Stadt ein.

Das russische Militär schlug zweimal auf das Wohngebiet im Zentrum der Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw ein. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Freitag, den 19. Juli in Telegram mit.

Es gibt viel Zerstörung – beschädigte Wohnhäuser, Handel, soziale Einrichtungen und andere zivile Infrastruktur.

„Im Moment gibt es sieben Verwundete, darunter einen 14-jährigen Jungen. Alle sind in einem mittelschweren und leichten Zustand. Der Zustand des Jungen ist stabil. Die Beseitigung der Folgen geht weiter“, schrieb Synjehubow.

Wenig später fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu, dass der Beschuss gegen 4 Uhr morgens erfolgte. Die Russen haben zweimal das Wohngebiet im zentralen Teil der Stadt getroffen.

„Alle sieben Opfer sind mit Schrapnellwunden im Krankenhaus, es besteht keine Lebensgefahr“, fügte er hinzu.

Synjehubow präzisierte, dass der erste Treffer in der Nähe eines Hauses erfolgte und neun Autos verbrannt wurden. Die Verglasung der Fenster eines 9- und eines 5-stöckigen Hauses, das Dach und die Fensterverglasung eines 2-stöckigen Wohnblocks und zwei Geschäfte wurden ebenfalls beschädigt.

Der zweite Treffer beschädigte Verwaltungsgebäude, die Verglasung eines unvollendeten 5-stöckigen Gebäudes und ein Privathaus.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 15. Juli durch den russischen Beschuss von Wowtschansk eine Frau getötet und zwei Männer verletzt wurden.