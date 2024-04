Russlands Ölraffination ist auf den niedrigsten Stand seit 11 Monaten gefallen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Indikatoren für die russische Ölraffination sind auf den niedrigsten Stand der letzten 11 Monate gefallen. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf seine Quellen.

Russland verarbeitete zwischen dem 11. und 17. April 5,22 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Das sind etwa 10.000 bpd oder 0,2 Prozent weniger als im Durchschnitt der vorangegangenen sieben Tage.

Die russischen Raffinerien verarbeiteten im April durchschnittlich etwa 5,23 Millionen Barrel pro Tag, was dem niedrigsten Stand seit Mai letzten Jahres entspricht.

Das Medienunternehmen erinnerte daran, dass ukrainische Drohnen Anfang 2024 wichtige russische Raffinerien angriffen und sie teilweise oder ganz zum Stillstand brachten.

Im vergangenen Monat gab es keine weiteren Schäden an Raffinerien, so dass die Betreiber Zeit hatten, Reparaturen vorzunehmen. Dennoch hat sich das Tempo der Erholung aufgrund der Wetterbedingungen verlangsamt – Überschwemmungen in der Region zwangen die Raffinerie in Orsk am 7. April, den Betrieb einzustellen. Die Raffinerie hat im letzten Berichtszeitraum kein Rohöl verarbeitet.

Wie wir bereits berichteten, stiegen die russischen Exporte von Rohöl und Ölprodukten im März 2024 im Jahresvergleich um 210.000 b/d auf 7,84 Mio. b/d (+2,8%), während die Einnahmen aus Ölexporten um 20% auf 9,3 Mrd. $ sanken.