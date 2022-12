Russlands Bestände an Hochpräzisionsraketen sind auf ein kritisches Niveau gesunken - Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Andrej Jusow, Sprecher der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, hat erklärt, dass Russlands Bestände an Hochpräzisionsraketen auf ein kritisches Niveau gesunken sind. Gleichzeitig verfügen die Angreifer immer noch über eine Vielzahl von S-300-Raketen. Dies sagte er in einem im Fernsehen übertragenen Marathon.

„Die ganze Welt sieht einen weiteren terroristischen Akt, einen weiteren terroristischen Angriff, ich betone – auf die zivile, friedliche Infrastruktur, insbesondere die Energieinfrastruktur. Und es sind die zivilen Einrichtungen und die Zivilbevölkerung, die den größten Schaden erleiden“, sagte Jusow.

Ihm zufolge sind die russischen Bestände an Hochpräzisionswaffen nach vielen Indikatoren bereits auf ein kritisches Niveau gesunken, so dass sich der Feind nicht so oft Raketenangriffe leisten kann.

„Leider haben wir vorhergesagt, dass ein solcher Angriff möglich ist. Die ukrainischen Luftverteidigungs- und Energiekräfte sind bereit. Die Russen verfügen immer noch über zahlreiche S-300-Raketen, so dass die Städte an der Front – Saporischschja, Cherson, Charkiw, die Region Sumy – vielleicht mehr unter dem Terror zu leiden haben, aber wir werden damit fertig werden“, sagte ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste…