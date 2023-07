Russlands Zugeständnisse: Selenskyj hat auf Trumps Äußerungen reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die Äußerungen Donald Trumps reagiert, dass dieser angeblich „den Krieg in 24 Stunden beendet hätte“, wenn er die USA geführt hätte. Der ukrainische Staatschef erinnerte daran, dass der ehemalige US-Präsident den Krieg in der Ostukraine während seiner Präsidentschaft nie beendet hat. Dies sagte das ukrainische Staatsoberhaupt in einem Interview mit ABC News.

Selenskyj sagte, Trump habe mit seinen Äußerungen angedeutet, dass er angeblich bereits Erfahrung darin habe, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. In der Zeit, in der der amerikanische Politiker Präsident der USA ist, hat er jedoch nichts getan, um die Kämpfe in der Ostukraine zu beenden.

„Ich nehme an, dass er diese Zeit hatte, aber offenbar andere Prioritäten“, meint der ukrainische Präsident.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine keinen Frieden durch territoriale Zugeständnisse akzeptieren würde. Wenn Trump ihm ein solches Angebot gemacht hätte, hätte er es abgelehnt.

Selenskyj fügte hinzu, er schätze den Beitrag der Amerikaner zum Sieg unseres Landes. Er wies jedoch darauf hin, dass eine „ausreichende“ militärische Unterstützung nur dann geleistet werde, wenn die ukrainische Armee ihre Gebiete vollständig befreie und Russland besiegt sei.