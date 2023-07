Saluschnyj zu Angriffen auf die Russische Föderation: Es liegt an uns

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, hat den Ansatz kritisiert, dass er angeblich jemanden um Erlaubnis bitten „sollte“, wenn er etwas auf dem Territorium des Feindes tun soll, um seine Leute zu schützen. In einem Interview mit der Washington Post, das am Freitag, den 14. Juli, veröffentlicht wurde, sagte er.

„Warum sollte ich jemanden um Erlaubnis bitten müssen, wenn ich auf feindlichem Gebiet etwas tun will, um mein Volk zu retten? Irgendwie muss ich denken, dass ich dort nichts tun darf. Und warum? Weil Putin … atomwaffen einsetzen wird? Sind Ihnen die sterbenden Kinder egal? Das ist unser Problem und es liegt an uns, diesen Feind zu vernichten. Wenn unsere Partner Angst vor dem Einsatz von Waffen haben, werden wir mit unseren eigenen Waffen töten. Aber nur so viele wie nötig“, betonte der Oberbefehlshaber.