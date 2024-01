Saluschnyj arbeitete mit den Militärs an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Walerij Saluschnyj hat zusammen mit dem Chef des Generalstabs Serhij Shaptalo mehrere Tage in den Verantwortungsbereichen der operativ-strategischen Gruppen der Truppen „Tavria“ und „Odessa“ gearbeitet.

„Erfolgreiche Arbeit mit den Kommandeuren der Richtungen und Brigadekommandeuren, die Aufgaben in Donezk, der Region Cherson und Saporoshje wahrnehmen. Sie einigten sich auf Schritte zur Verbesserung der Effizienz des Truppeneinsatzes unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen und der operativen Situation“, so Saluschnyj in seinem Telegram.

Saluschnyj und Schaptala haben auch „die Frage der Situation in den Gewässern des Schwarzen Meeres im Detail ausgearbeitet“.