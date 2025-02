"Schaheds" greifen Kiew an: Explosionen zu hören, Luftabwehr funktioniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die örtlichen Behörden haben die Bürger aufgefordert, sich bis zum offiziellen Signal der Aufhebung des Alarms in Schutzräumen aufzuhalten.

Vor dem Hintergrund des angekündigten Luftalarms wegen eines drohenden Angriffs der „Schahedin“ waren am Abend des 20. Februar in Kiew Explosionsgeräusche zu hören. Dies berichtete der Bürgermeister Witalij Klitschko in Telegram.

„In der Hauptstadt ist die Luftabwehr im Einsatz. Mehrere unbemannte Luftfahrzeuge sind in der Stadt unterwegs“, sagte der Beamte.

Klitschko sagte, dass die Luftabwehrkräfte im Obolonsky Bezirk der Hauptstadt arbeiten.

„Bleiben Sie in Ihren Unterkünften!“, fügte er hinzu.

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew fügte hinzu, dass die Luftabwehrkräfte daran arbeiten, die Bedrohung am Himmel über Kiew zu beseitigen.

„Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis das offizielle Signal zur Aufhebung des Alarms ertönt. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen“, fügte die KMVA hinzu.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht des 17. Februar mehr als 140 Drohnen über der Ukraine abgeschossen haben. Die meisten von ihnen wurden von der Luftverteidigung abgefangen.

Aufgrund der Folgen der russischen Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine kam es jedoch zu Notstromausfällen.