Schewaho wird verdächtigt, den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs bestochen zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der bekannte Geschäftsmann und ehemalige Abgeordnete Kostyantyn Schewaho wird verdächtigt, den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Wsewolod Knyazev, bestochen zu haben. Dies teilte das Nationale Antikorruptionsbüro am Donnerstag, 3. August, mit.

Es wird angegeben, dass Schewaho im Rahmen der internationalen Rechtshilfe über den Verdacht informiert wurde, da er sich in Frankreich aufhält.

Den Ermittlungen zufolge erwarb Konstantin Schewaho im Jahr 2002 40,19 % der Anteile des Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs von vier Unternehmen. Nach 18 Jahren klagten die ehemaligen Aktionäre vor Gericht, um den Kauf der Anteile für ungültig erklären zu lassen. Doch das Gericht gab der Klage nicht statt.

Bereits im Jahr 2022 hob das Berufungsgericht diese Entscheidung auf und erklärte den Aktienkaufvertrag für ungültig.

„Um den Verlust der Aktien zu verhindern, tat sich der Verdächtige Anfang März 2023 mit einem Anwalt einer großstädtischen Anwaltskammer zusammen, der Verbindungen zu Richtern des Obersten Gerichtshofs hatte. Von März bis April 2023 überwies er 2,7 Millionen Dollar an den Anwalt. Im Zeitraum März-April 2023 überwies er dem Anwalt 2,7 Mio. USD (1,8 Mio. USD an die Richter des Obersten Gerichtshofs, 1,8 Mio. USD an die Richter des Obersten Gerichtshofs und 2,7 Mio. USD an den Anwalt). 1,8 Mio. USD – an die Richter des Obersten Gerichtshofs, der Rest – als ‚Bezahlung‘ für Vermittlungsdienste)“, heißt es in der Mitteilung.

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung glaubt, dass das Gericht im April zugunsten von Schewaho entschieden hat. Und am 15. Mai, der Leiter des Obersten Gerichtshofs und der Anwalt wurde ausgesetzt „heiß auf der Spur“ beim Empfang der zweiten Tranche von Bestechungsgeldern – 450 Tausend Dollar.