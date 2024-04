Schießerei auf Polizeibeamte in der Region Vinnitschyna: es war noch eine Person im Auto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Zivilist befand sich im Auto der Patrouillenbeamten, die gestern Abend in der Region Winnyzja beschossen wurden. Dies berichtete die Vertreterin der Nationalen Polizei der Region Zarina Maevskaya, berichtet Suspilne.

Ihr zufolge hatte der Mann zuvor versucht, mit Verwandten zu kämpfen und sich der Polizei zu widersetzen, so dass die Gesetzeshüter ihn zur Untersuchung und Erstellung eines Protokolls mitnahmen. Bei dem Angriff auf die Streifenpolizisten wurde der Mann nicht verletzt.

„In dieser Nacht waren die Ordnungshüter zweimal zu Anrufen wegen häuslicher Gewalt unterwegs. Zuerst wurde ein Protokoll über den Täter erstellt, aber nach 20 Minuten kam der zweite Anruf. Der Mann war in einen Streit mit seinen Verwandten geraten und ignorierte die Forderungen der Polizisten. Deshalb wurde er zur Untersuchung und für ein neues Protokoll abgeführt“, sagte die Sprecherin.

Ihr zufolge hielt die Polizei unterwegs das Auto mit den Verdächtigen des Angriffs an, um die Dokumente zu überprüfen.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Winnyzja zwei Militärs einen Polizisten getötet und einen weiteren verwundet haben. Die Polizei hielt das Auto zur Kontrolle an und zwei Militärs, die im Auto saßen, eröffneten das Feuer auf die Polizisten. Der 20-jährige Polizist Maxim Zaretskyj starb an seinen Wunden, sein Partner wurde verwundet. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigten, dass sich in dem Auto Militärangehörige einer der Einheiten befanden. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die an dem Mord beteiligten Personen ausfindig zu machen und festzunehmen. Später wurde berichtet, dass das Auto der Mordverdächtigen gefunden worden war.