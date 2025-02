Schlag auf Poltawa am 1. Februar: Die Zahl der Opfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Mann, der bei einem russischen Raketenangriff am 1. Februar eine Schrapnellwunde am Kopf erlitt, ist gestorben.

Ein Mann, der eine Woche lang im Koma lag, nachdem er bei einem russischen Angriff auf Poltawa am 1. Februar verwundet worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Darüber berichtet Suspilne unter Berufung auf den Ehepartner des Verstorbenen.

„Nach einer Woche Koma in einem Krankenhaus in Poltawa starb Michail Derewjanow, der bei einem Raketenangriff am 1. Februar eine Schrapnellwunde am Kopf erlitten hatte“, heißt es in der Nachricht.

Bei einem Raketeneinschlag auf ein Wohnhaus in Poltawa am 1. Februar wurde Michail von einem Trümmerteil am Kopf getroffen. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er eine Woche lang auf der Intensivstation im Koma lag. Er hinterließ einen kleinen Sohn.

Damit hat sich die Zahl der Toten infolge des russischen Angriffs am 1. Februar auf 15 erhöht.

Wir erinnern uns: Am 1. Februar schlug die russische Rakete in einem Wohnhaus in Poltawa ein und zerstörte den Eingang vom ersten bis zum fünften Stock. Unter den Toten – drei Kinder im Alter von 7, 9 und 12 Jahren.

Russischer Angriff auf Sumy: Zahl der Todesopfer steigt