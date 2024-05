Schmyhal: Die Mittel für die Festungsanlagen sind vollständig bereitgestellt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Ministerpräsident sagte, dass die Informationen über den Zeitplan und die Pläne für den Bau von Festungsanlagen geheim seien und dass die Abgeordneten sie nur im geschlossenen Modus erhalten könnten.

Die Gelder für den Bau von Befestigungsanlagen, die vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine und dem Verteidigungsministerium der Ukraine geplant sind, wurden in voller Höhe bereitgestellt. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 24. Mai, während der Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada mit, schreibt Ukrinform.

„In den Jahren 2022, 2023 und 2024 sind Gelder für den Bau von entsprechenden Festungsanlagen vorgesehen. Im Allgemeinen werden in diesem Zeitraum deutlich mehr als 30 Milliarden bereitgestellt. Für alle Befestigungen der ersten, zweiten und dritten Linie, die der Generalstab, der zusammen mit dem Verteidigungsministerium der Ukraine für den Bau von Befestigungen in unserem Staat in Kriegszeiten verantwortlich ist, zu bauen plante, wurden für alle diese Projekte die Mittel in voller Höhe zugewiesen“, versichert Schmyhal.

Der Ministerpräsident fügte hinzu, dass die Bedingungen und Pläne für den Bau von Festungsanlagen geheime Informationen seien, die die Abgeordneten nur im geschlossenen Modus erhalten könnten.