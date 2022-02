Sechs Babys wurden in Bombenkellern in der Ukraine geboren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Sechs Babys – zwei Jungen, zwei Mädchen und Zwillinge – wurden zwischen dem 25. und 27. Februar in Notunterkünften in der Ukraine geboren. Dies berichtet der Telegram-Kanal Ukraine NOW.

Nach ihren Angaben wurden in der Nacht des 25. Februar, während der Bombardierung in Kiew, ein Mädchen in der U-Bahn und zwei Jungen in einer Entbindungsklinik in Cherson geboren, die in einem Bunker eingerichtet worden war.

Gestern wurde während des Luftangriffsalarms in einer Entbindungsklinik in Kolomyia ein Mädchen geboren, und heute wurden in Kiew Zwillinge beim Klang der Sirenen geboren.

„Dies sind unsere Gesichter des Krieges. Es ist ein Zeichen, dass das Leben weitergeht und wir nicht aufgeben. Wir glauben, dass sie sich bald in warmen Häusern wiederfinden und nicht bei Sirenen, Explosionen oder Schüssen einschlafen werden“, heißt es in der Erklärung.

Der Zustand sowohl der Kinder als auch der Mütter ist als stabil zu bezeichnen.