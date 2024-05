Seit Anfang dieses Jahres hat Russland fast 10.000 unbemannte Flugzeuge in der Ukraine abgeschossen, sagte Umjerow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 25. Mai griff das russische Militär den Epicentr Bau-Hypermarkt in Charkiw an. Zuvor wurden zwei KABs auf das Gebäude abgeworfen. Wenige Stunden nach dem Angriff auf Epicentr beschossen die Russen die Stadt erneut

Seit Beginn dieses Jahres hat Russland bereits fast 10.000 gelenkte Luftbomben (GABs) auf das Territorium der Ukraine abgeworfen.

Dies teilte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Facebook mit.

„Der feindliche Angriff auf den Baumarkt in der heldenhaften Stadt Charkiw am Samstag am helllichten Tag, als sich dort Hunderte von Menschen hätten aufhalten können, ist nichts anderes als ein weiterer Akt des Völkermords an der ukrainischen Bevölkerung durch das Putin-Regime. Dies ist eine vorsätzliche Tötung von Zivilisten“, sagte der Minister in einer Erklärung.

Umjerow betonte, dass die Ukraine modernere Luftverteidigungs- und Luftfahrtsysteme braucht.

„Wir sprechen darüber jeden Tag und bei jeder Gelegenheit mit unseren Verbündeten. Allein seit Anfang des Jahres hat der Feind fast 10.000 UAVs auf unser Land abgeworfen“, sagte er.

