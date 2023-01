Selenskyj: Der 7. Januar ist ein historischer Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte in seiner abendlichen Ansprache an die Nation am Samstag, den 7. Januar, den Ukrainern zum Weihnachtsfest und wies darauf hin, dass der heutige Tag ein historischer Tag für die ukrainische Kirche und die Ukraine als Ganzes ist.

„Noch einmal gratuliere ich allen, die heute Weihnachten feiern. Dieser Tag, der für die Ukraine, für die geistige Unabhängigkeit unseres Volkes, schon jetzt historisch geworden ist. Ich habe mich gefreut zu sehen, wie viele Menschen, wie viele unserer Krieger heute zum Gottesdienst im Tempel von Kiew-Pechersk Lawra gekommen sind – diesem heiligen Ort, der eine der Quellen der ukrainischen kulturellen Tradition ist. Es ist sehr wichtig, dass heute ein aufrichtiges Gebet für die Ukraine in Lavra gehört wurde und wird, und dass niemand ukrainische Dinge in Lavra fremd machen wird. Die ukrainische Unabhängigkeit muss in allen ihren Elementen stark sein und wird es auch bleiben. Immer“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte die Freude der Ukrainer über die Wiederherstellung der Gerechtigkeit.

„Sie und ich sorgen dafür. Und es ist sehr wichtig, die Stimmung zu erhalten, die heute zu spüren war. Die Freude über die Stärkung der Ukraine und über die historische Gerechtigkeit. Ich wünsche allen Ukrainern und Ukrainerinnen, dass sie diese Stimmung öfter haben“, sagte der Präsident.