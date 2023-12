Selenskyj besuchte Awdijiwka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am 29. Dezember Awdijiwka. Dort hielt er ein Treffen ab, bei dem er die Verteidigungssituation und den Bedarf erörterte. Das Video aus Awdijewka wurde auf der Facebook-Seite des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

Der Präsident besuchte die Stellungen der 110. separaten mechanisierten Brigade, die nach General-Chorunge Mark Bezruchko benannt ist. Er ehrte die besten Soldaten mit staatlichen Auszeichnungen und überreichte dem Unteroffizier Igor Tymoshchuk den Goldenen Stern des Helden der Ukraine.

„Hier ist das Leben selektiv, wir sind allen Kämpfern dankbar, jedem Soldaten, Matrosen, Unteroffizier, jedem Offizier, der diesen Krieg auf sich nimmt. Ich danke euch allen, ihr Kämpfer! In Awdijiwka gratulierten wir zusammen mit dem Team den Kämpfern zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Allen, die auf den Nullen sind, die unser Land verteidigen. Grenzenlose Dankbarkeit an alle Angehörigen, jede Familie unserer Helden und jeden, der hilft, der sich dafür einsetzt, dass die Jungs an der Front alles haben, was sie brauchen“, sagte Selenskyj.

Wir werden daran erinnern, dass das ukrainische Militär die zuvor verlorene Stellung in Richtung Awdijiwka zurückgegeben hat.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, den Verlauf der Kampfhandlungen um Awdijiwka kommentiert und hinzugefügt, dass „wir uns nicht damit aufhalten und eine Show abziehen sollten“.