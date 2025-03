Selenskyj besuchte die Verteidiger von Pokrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Staatsoberhaupt machte sich mit der operativen Situation in der Region Pokrowsk und den Absichten der russischen Angreifer vertraut.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in der Region Donezk eingetroffen und hat den Gefechtsstand der taktischen Gruppe von Pokrowsk besucht. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Samstag, den 22. März mit.

„Der amtierende Kommandeur Juri Madyar berichtete über die Verteidigung der Richtung Pokrowsk, insbesondere über die operative Situation, über die Aufgaben der Brigaden, die zu der Gruppe gehören, über die Absichten der russischen Angreifer, ihre Kräfte und Mittel“, heißt es in der Nachricht.

Das Staatsoberhaupt zeichnete die Soldaten mit den Orden Bogdan Chmelnyzkyj II. und III.

„Wolodymyr Selenskyj traf sich auch mit Madyar, Achilles, Hasan, Veres und Zemlyak – Kommandeure der Drohnenlinie, die die besten unbemannten Einheiten der Streitkräfte der Ukraine vereint. Der Präsident machte sich mit den ersten Ergebnissen des Projekts während des Einsatzes in Kurschtschina sowie in Donezk und anderen Richtungen vertraut“, so das Büro des Präsidenten.

Besprochen wurden auch die weitere Entwicklung und Skalierung des Projekts, die Finanzierung und die Deregulierung für eine größere Autonomie der Einheiten.