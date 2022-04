Selenskyj bot an, Medvedchuk auszutauschen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Mittwoch, 13. April, hielt Präsident Wolodymyr Selenskyjy eine Videoansprache zu den Ergebnissen des 48.

So kommentierte das Staatsoberhaupt zunächst die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach die so genannte „Sonderoperation“ in der Ukraine „nach Plan“ verlaufe.

„Um ehrlich zu sein, versteht niemand auf der Welt, wie ein solcher Plan überhaupt zustande kommen konnte. Wie konnte ein Plan entstehen, der den Tod von Zehntausenden ihrer eigenen Soldaten in kaum mehr als einem Monat Krieg vorsieht? … Offensichtlich kümmert sich niemand in Moskau um die Zahl der getöteten ukrainischen Zivilisten“, sagte er auf Russisch und fügte hinzu, dass die Verantwortung für russische Kriegsverbrechen unvermeidlich sei.

Der ukrainische Staatschef sprach auch über die Inhaftierung des flüchtigen Abgeordneten und Vorsitzenden der Oppositionspartei Plattform – Für das Leben, Wiktor Medwedtschuk, und nannte ihn einen „Kosmonauten“.

„Es ist sehr symbolisch, dass Medwedtschuk ausgerechnet am Tag der Kosmonautik festgenommen wurde. Er ist seit 48 Tagen untergetaucht. Und jetzt hat er sich endlich entschlossen, außerhalb unseres Staates zu fliehen. Nun, bei diesem „Kosmonauten“ – im schlechten Sinne des Wortes – hat das berühmte „Let’s go!“ nicht funktioniert“, stellte er klar.

Selenskyj betonte, dass es besonders zynisch sei, dass der Abgeordnete die ukrainische Militäruniform zur Flucht benutze, und schlug vor, den Verräter auszutauschen.

„Nun, wenn Medvedchuk seine eigene Militäruniform gewählt hat, fällt er unter die Kriegsregeln. Ich schlage vor, dass die Russische Föderation diesen Mann gegen unsere Jungs und Mädchen, die jetzt in russischer Gefangenschaft sind, austauscht. Daher ist es wichtig, dass unsere Strafverfolgungs- und Militärbehörden eine solche Möglichkeit ebenfalls in Betracht ziehen“, sagte der Präsident.