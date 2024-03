Selenskyj gab eine Erklärung zur Waffenproduktion ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine dürfte in diesem Jahr das Maximum der ukrainischen Rüstungsproduktion für die gesamte Zeit der Unabhängigkeit erreichen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Montag, den 18. März.

Nach Angaben des Staatschefs hörte er während der Stawka einen Bericht des Militärs über die Hauptrichtungen der Aktionen an der Front. Auch die Dynamik der Munition wurde analysiert. Vor allem die Logistik in der Armee ist spürbar effizienter geworden.

„Es gab Berichte des Verteidigungsministeriums und des Ministeriums für Strategprom über Verträge für die Lieferung von Waffen und Granaten sowohl aus Partnerländern als auch aus unserer eigenen Produktion. In diesem Jahr sollten und werden wir das Maximum der ukrainischen Rüstungsproduktion seit der Unabhängigkeit erreichen. Und jedes Jahr werden wir dieses Potenzial ausnahmslos erhöhen – eine offensichtliche strategische Perspektive der Ukraine“, sagte Selenskyj.

Erinnern Sie sich, dass sich das Produktionsvolumen des ukrainischen militärisch-industriellen Komplexes im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 verdreifacht hat. Im Jahr 2024 wird es voraussichtlich um das Sechsfache steigen.

Am 26. Februar unterzeichnete die Beschaffungsagentur des Verteidigungsministeriums den ersten direkten Vertrag mit einem schwedischen Hersteller.