Die westlichen Länder haben einen Krieg in der Ukraine nicht verhindert, weil sie sich nicht einig waren und nicht an die Situation innerhalb der Staaten dachten, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dies sagte er in einem Interview mit CBS.

„Hätte der Westen dies verhindern können? Ich denke, es gibt einen hohen Prozentsatz, dass sie es hätten tun können. Ich glaube, Putin kann mich nicht hören. Aber er konnte die USA, Großbritannien oder die westliche Welt nicht hören. Der Westen hat sich nicht geeinigt. Sie sind prinzipientreue Menschen, die gemeinsame Werte verteidigen, aber vor allem denken sie an die politische Situation innerhalb des Staates und dann an das, was außerhalb passiert“, sagte er.

Selenskyj zufolge „hätten sie Putin mit Nachdruck bedrängen können und er wäre gezwungen gewesen, sie anzuhören“.

„Der Krieg in der Ukraine, der unsere Familien gespalten und uns als Nation und den Westen vereint hat“, resümierte Selenskyj.

Der Präsident merkte auch an, dass weniger westliche Länder weiterhin mit Russland „flirten“, aber es gibt solche Länder, weil „nicht jeder seine Komfortzone verlassen will“.